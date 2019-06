Minecraft ha superato Fortnite in quanto a popolarità su Google Trends

Nel mese di febbraio 2018, nel periodo della sua piena esplosione, Fortnite riuscì a superare Minecraft in quanto a popolarità su Google Trends. Il titolo di Mojang, dal canto suo, si trovava in una fase di declino che andava avanti fin dal 2016. In questo periodo, invece, sembra che gli equilibri si stiano nuovamente invertendo.

Fortnite, infatti, al momento si trova in una fase discendente, a differenza di Minecraft che sta nuovamente crescendo. A giugno 2019, di conseguenza, il sandbox ha superato il battle royale per la prima volta in un anno e mezzo. Minecraft ha un Trend Score su base mondiale pari a 41/100, mentre Fortnite si è ferma ad un valore di 35/100. Per dovere di cronaca, negli Stati Uniti gli equilibri non si sono ancora invertiti: il gioco di Epic Games si trova ancora avanti per 44 a 43, ma a giudicare dal trend degli ultimi mesi è solo una questione di tempo prima che l'inversione avvenga anche qui.

Il portale Google Trends, ricordiamo, tiene conto del numero di ricerche effettuate sul motore di Mountain Views. Inoltre, anche se il sorpasso è avvenuto, per avere un quadro più completo della situazione e dei gusti attuali dei videogiocatori dovremo necessariamente attendere l'evoluzione nei prossimi mesi. È interessante notare, infine, che Fortnite non è mai riuscito ad eguagliare i migliori risultati ottenuti da Minecraft durante la sua storia quasi decennale.