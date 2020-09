Minecraft: un supercomputer risolve il mistero del Pack PNG

Dopo aver scovato il seed del luogo presente nel menu principale di Minecraft, la community del titolo Mojang ha compiuto un'altra grande impresa sfruttando il lavoro dei supercomputer.

Alcuni utenti hanno infatti dato il via alla ricerca del luogo raffigurato nel "Pack.png", celebre immagine che chiunque abbia giocato il titolo a cubetti conoscerà. Per compiere l'impresa, questi utenti hanno deciso di far lavorare al proprio posto dei potentissimi NVIDIA DGX-2, supercomputer grazie ai quali è stato possibile esplorare circa 230 trilioni di mondi per trovare finalmente il seed esatto contenente lo scenario presente nell'immagine. Nel caso in cui dovesse venirvi voglia di visitare personalmente questo luogo, sappiate che non occorre far altro che avviare una nuova partita generando un mondo con il seed 3257840388504953787 e poi raggiungere le seguenti coordinate: X=49, Z=0.

Prima di lasciarvi all'immagine di questo luogo catturata dall'utente che ha effettuato la scoperta e poi pubblicata sul proprio account Twitter, vi ricordiamo che solo qualche settimana fa vi abbiamo parlato del bizzarro esperimento che ha consentito ad un giocatore di giocare a Minecraft dentro Minecraft.

Avete già dato un'occhiata alla Torre di Destiny 2 ricreata in Minecraft?