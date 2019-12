Minecraft: un team di appassionati ha ricostruito la Night City di Cyberpunk 2077

Nonostante ci separino ancora diversi mesi dall'uscita di Cyberpunk 2077, i fan di tutto il mondo si sono dati da fare per ricostruire Night City, la città che sarà sede delle avventure del nuovo progetto di CD Projekt RED, utilizzando i potenti strumenti del noto Minecraft.

Le immagini trapelate dall'artbook originale di Cyberpunk 2077, abbinate a quelle dei trailer già usciti, sono bastate per dare il via al "Cyberpunk Project". La replica di Night City ricostruita in Minecraft ovviamente non è fedele all'originale, dato che al momento non se ne conoscono le fattezze reali, ma il lavoro risulta comunque come un tributo di notevole valore. Il team che ha lavorato alla riproduzione è composto da un nutrito numero di membri che ha consentito la costruzione di strutture sempre varie e fornite di un ottimo livello di dettagli.



La Night City di Minecraft comprende infatti una monorotaia, un parco eolico, un porto, varie megastrutture, un settore industriale, un impianto di depurazione e centinaia di cartelloni pubblicitari e ologrammi. Il Cyberpunk Project prenderà la forma di una vera e propria mappa scaricabile a partire dal giorno di Natale.

Intanto è possibile dare un'occhiata al progetto grazie al trailer pubblicato da Elysium Fire (in cima alla news). Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4.