Minecraft: il team di Blackbird sta sviluppando uno spin-off? Ne parla Jez Corden

L'inarrestabile successo di Minecraft non può che spronare la casa di Redmond a supportare attivamente questa ormai iconica proprietà intellettuale. A detta del giornalista di WindowsCentral Jez Corden, infatti, Blackbird Interactive starebbe sviluppando uno spin-off del capolavoro sandbox di Mojang.

A margine dell'ultimo intervento del redattore di WindowsCentral nel podcast Xbox Two, il noto giornalista e insider ha condiviso delle interessanti anticipazioni sulla collaborazione tra Blackbird e Mojang.

A detta di Corden, la sussidiaria svedese degli Xbox Game Studios e la casa di sviluppo canadese starebbero lavorando a uno spin-off di Minecraft che, si presume, verrà proposto in multipiattaforma. Per Blackbird si tratterebbe così di una "seconda chance" dopo il fallimento di Minecraft Earth con la chiusura dei server annunciata da Microsoft a gennaio dello scorso anno e verificatasi nel giugno del 2021.

Le "gole profonde" della firma di WindowsCentral hanno anche confermato, sempre in via ufficiosa, il coinvolgimento di Certain Affinity nello sviluppo di Perfect Dark, il reboot per PC e console Xbox della storica IP affidato a The Initiative e Crystal Dynamics sotto l'egida della divisione Publishing del team Xbox.