Da Minecraft a The Last of Us: le nuove IP di maggior successo del decennio in UK

Con il 2020 non ha avuto solamente inizio l'anno che vedrà il debutto sul mercato di PlayStation 5 e Xbox One Series X, ma si è anche concluso un'intero decennio di storia videoludica.

Per cercare di capire quali nuove produzioni hanno avuto il maggior impatto sul mercato, Games Industry, basandosi su dati statistici raccolti da GfK Entertainment, ha stilato una classifica delle nuove IP che hanno ottenuto le migliori performance commerciali sul mercato britannico. Basandosi sulle vendite retail conseguite nel Regno Unito, e definendo il concetto di "nuova IP" come titolo privo di alcun tipo di legame o connessione con altre produzioni già presenti sul mercato, lo studio ha escluso le nuove serie ritenute derivative, come ad esempio Forza Horizon, considerato ai fini della raccolta dati come connesso all'IP di Forza. Su queste basi, è dunque emersa la seguente classifica:

Minecraft (Microsoft/Sony/Nintendo);

Destiny (Bungie/Activision Blizzard);

Zumba Fitness (505 Games);

Watch Dogs (Ubisoft);

Kinect Sports (Microsoft);

The Last of Us (Sony Interactive Entertainment);

Dead Island (Koch/Deep Silver);

L.A. Noire (Take 2/Rockstar Games);

Dishonored (Bethesda);

Titanfall (EA);

, la cui versione retail è approdata in UK nel 2013, si è guadagnato la medaglia d'oro. Al secondo posto, troviamo, mentre, supportato soprattutto dalle vendite conseguite su Nintendo Wii, si aggiudica il terzo gradino del podio. Cosa ne pensate, qual è stata la vostra nuova IP preferita nell'ultimo decennio?Sulle pagine di Everyeye abbiamo celebrato gli ultimi dieci anni di storia videoludica selezionando i migliori giochi del decennio e, specularmente, i giochi più deludenti del decennio