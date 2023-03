Minecraft The Trails & Tales: tutte le novità dell'Update 1.20 in video

Gli studi Mojang sciolgono le ultime riserve sull'atteso Update 1.20 di Minecraft pubblicando un video che ne descrive i contenuti, a partire dal nome ufficiale: The Trails & Tales!

Nel corso dell'ultimo video speciale confezionato dagli studi Mojang per delineare i contenuti della prossima espansione gratis di Minecraft, la software house svedese ha approfondito i singoli interventi compiuti per arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco da offrire ai milioni di esploratori della loro avventura sandbox.

Come sperimentato dagli utenti che hanno partecipato all'anteprima di Minecraft 1.20, l'Update The Trails & Tales porterà in dote le attività di Archeologia. La funzione inedita consente ai giocatori di scavare blocchi di Sabbia Sospetta per far riaffiorare ossa e cocci di ceramica servendosi dell'apposita spatola. Dalla Sabbia Sospetta emergeranno anche le uova di Sniffer, dei mob che aiuteranno gli utenti a completare i propri incarichi da archeologo indicando il punto più adatto per scavare.

Con The Trails & Tales assisteremo anche all'arrivo dei Cherry Blossom, dei biomi di foreste di ciliegi in fiore che doneranno alla mappa una vibrante sfumatura rosa. Spazio anche ai kit di legno speciali e a ulteriori materiali da reperire esplorando la superficie e il sottosuolo. Il lancio di Minecraft 1.20 The Trails & Tales avverrà solo al completamento della fase di testing che Mojang sta conducendo con le versioni in anteprima e snapshot di Minecraft Bedrock Edition e Minecraft Java Edition.