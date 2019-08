Minecraft: un trailer mostra i benefici grafici del Ray Tracing

Anche se lo sviluppo del Super Duper Graphics Pack è stato bloccato, la versione Windows 10 di Minecraft riceverà a breve il supporto al Ray Tracing. Come possiamo vedere nel nuovo trailer riportato in cima, la nuova tecnologia di Nvidia apporterà dei notevoli benefici al comparto grafico del gioco.

La prima cosa che salta all'occhio, naturalmente, è il sistema di illuminazione dinamico, e la conseguente percezione delle ombre e dei colori. Rispetto alla versione originale del gioco, Minecraft con il supporto al Ray Tracing sarà in grado di offrire un'esperienza visiva decisamente più realistica e ricca di dettagli.

Come annunciato questa mattina, Nvidia e Mojang stanno aggiungendo una forma di ray-tracing noto come path-tracing per la versione Windows 10 di Minecraft. Con la pubblicazione dell'aggiornamento, i giocatori saranno in grado di costruire, creare ed esplorare i loro mondi di Minecraft con un realismo visivo mai sperimentato prima, grazie a un sistema di illuminazione globale che offrirà diversi benefici alla resa dei colori, dell'acqua e di tutti gli elementi delle ambientazioni.

Ricordiamo che nelle ultime ore Nvidia ha diffuso nuovi dettagli sul supporto al Ray Tracing di altri titoli molto attesi come Watch Dogs Legion e Call of Duty Modern Warfare, giochi che si mostreranno alla Gamescom 2019 di Colonia.