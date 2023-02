Minecraft Update 1.20: Archelogia, Sniffer e biomi Cherry Blossom nel focus di Mojang

L'Archeologia di Minecraft 1.20 è solo una delle tante novità previste dagli studi Mojang con il prossimo, ambizioso aggiornamento che interesserà a breve il kolossal sandbox su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Disponibili in anteprima in Minecraft Bedrock e nella modalità snapshot di Minecraft Java, i contenuti aggiuntivi dell'espansione gratuita che porta Minecraft alla versione 1.20 ampliano il già enorme perimetro ludico e contenutistico dell'esperienza sandbox di Microsoft per portare in dote numerose sorprese per gli esploratori del 'mondo squadrettato' ideato da Markus 'Notch' Persson.

La prima di queste novità sarà rappresentata dall'Archeologia, una funzione inedita che consente ai giocatori di scavare i blocchi di Sabbia Sospetta per scoprire oggetti nascosti come ossa, sniffer e cocci di ceramica. I nuovi frammenti di ceramica contengono degli schermi parziali che, una volta ricomposti, svelano una storia unica e consentono agli utenti di creare dei vasi speciali con pattern artistici.

L'Update 1.20 di Minecraft introduce anche gli Sniffer, i mob che hanno vinto il contest lanciato nel 2022 da Mojang coinvolgendo i fan. Le uova di Sniffer possono essere trovate nei siti archeologici e vicino ai templi nel deserto: una volta schiuse, le uova generano dei cuccioli di Sniffer che possono essere cresciuti dai giocatori fino a trasformarli in enormi creature. Con l'aiuto degli Sniffer, gli archeologi possono scovare semi antichi che generano piante decorative.

Sempre attraverso l'aggiornamento 1.20 di Minecraft assisteremo all'ingresso del nuovo bioma Cherry Blossom, una foresta di ciliegi in fiore che donerà all'ambientazione una vibrante sfumatura rosa. I biomi Cherry Blossom possono essere scomposti e trasformati in kit di legno speciali, con i quali creare cartelli appesi, assi da costruzione e ulteriori alberelli di ciliegio.