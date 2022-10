Minecraft Update 1.20, Batman e Legends: il riassunto delle novità del Minecraft Live 2022

Nel corso di sabato 15 ottobre è andato in scena il Minecraft Live 2022, l'evento digitale organizzato da Mojang per illustrare tutte le novità che interesseranno di qui a breve il kolossal sandbox ideato da Markus "Notch" Persson e i suoi spin-off. Eccovi il riassunto degli annunci.

La prima e, forse, più imporante novità riguarda ovviamente Minecraft Vanilla; il titolo principale della serie ha aperto l'evento di Mojang per dare modo alla sussidiaria svedese degli Xbox Game Studios di presentare l'Update 1.20 di Minecraft.

Il prossimo Major Update del 'capolavoro squadrettato' introdurrà tutta una serie di meccaniche inedite e di contenuti originali, a cominciare dalla zattera e dalla possibilità di utilizzarla per spostarsi in mare aperto senza le limitazioni della 'normale' barca di Minecraft.

L'Update 1.20 amplierà sensibilmente il set di oggetti, materiali, animali e creature di Minecraft: tra le novità più importanti citiamo il bambù, i cammelli, gli animali cavalcabili da due giocatori in contemporanea, le librerie scalpellate, i cartelli appesi e ulteriori elementi che andranno ad arricchire i biomi di superficie e sotterranei. La data di lancio dell'aggiornamento che porterà Minecraft alla versione 1.20 verrà svelata nei prossimi mesi.

Già a partire dal 18 ottobre 2022 il Marketplace di Minecraft accoglierà Batman, un DLC dedicato all'universo dei supereroi DC Comics: all'interno del pacchetto ci sarà la Batcaverna, la Wayne Tower, il Monarch Theatre e i tre villain Pinguino, Harley Quinn e Poison Ivy! Sempre per il 18 ottobre dal Marketplace di Minecraft sarà possibile riscattare un DLC gratuito con strumenti, oggetti e personalizzazioni a tema Batman.

Nel corso dell'evento è stato mostrato anche un suggestivo Cinematic Trailer di Minecraft Legends: il GDR strategico di Mojang e Blackbird Interactive sarà disponibile dalla primavera del 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Xbox e PC Game Pass. Per un approfondimento sugli annunci dello spettacolo digitale approntato da Mojang, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sulle tante novità del Minecraft Live 2022.