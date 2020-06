Minecraft 'va all'Inferno': l'enorme Nether Update ha una data di uscita!

I vertici dei rinnovati Mojang Studios di Microsoft annunciano la data di uscita ufficiale del Nether Update di Minecraft, l'attesissima espansione "infernale" che potrà essere scaricata in via del tutto gratuita per chi possiede già il kolossal sandbox.

A detta della celebre sussidiaria degli Xbox Game Studios, l'aggiornamento che porterà in dote i ricchi contenuti del Nether Update di Minecraft arriverà il 23 giugno su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC Windows 10 e sistemi iOS e Android, oltrechè su Xbox Series X al lancio della console nextgen della casa di Redmond.

L'update in questione sarà disponibile nella medesima giornata anche nella versione Java che coinvolge l'utenza Mac OS, Linux e dei sistemi operativi PC di Windows precedenti al 10. Il Nether Update ci permetterà di scoprire il "lato oscuro di Minecraft": tra le numerose aggiunte previste dall'aggiornamento, citiamo l'introduzione di nuovi blocchi, biomi "infernali", oggetti ed esseri che renderanno ancora più avventurosa l'esperienza da vivere nel Sottomondo.

Di particolare interesse saranno le innovazioni rappresentate dalla Netherite, un materiale estremamente raro da recuperare solo nel Sottomondo, e dai Blocchi Target, con una logica ingame legata all'utilizzo della polvere di Redstone.