Minecraft: la versione nativa PS5 è imminente? Sì secondo una nota pagina X

Si era già parlato in passato di una possibile versione PS5 nativa di Minecraft in arrivo, che ad oggi tuttavia ancora non si è concretizzata. Ma la sua distribuzione potrebbe essere sempre più vicina, almeno stando a quanto suggerito da una famosa pagina Twitter/X.

Un nuovo post di PlayStation Game Size raffigura infatti un artwork dell'iconico sandbox di Mojang, commentando con una spunta affermativa l'esistenza della versione nativa per PlayStation 5. PlayStation Game Size non ha tuttavia aggiunto nessun altro dettaglio nel suo post, dunque non è chiaro quando dovrebbe arrivare l'edizione per la console Sony di attuale generazione. Il suo arrivo però potrebbe essere molto vicino, almeno così lascia intendere la pagina Twitter/X.

Non è da escludere a questo punto che anche la versione nativa Xbox Series X/S sia in dirittura d'arrivo, considerato che al momento Microsoft non l'ha ancora distribuita. Lo scorso settembre era emerso il rating ESRB di Minecraft in versione Xbox Series X/S, ma da quel momento non ci sono stati ulteriori aggiornamenti. Chiaramente Minecraft è in ogni caso già giocabile su PS5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità con le versioni PlayStation 4 e Xbox One, ma edizioni native per i sistemi attuali con migliorie pensate ad-hoc potrebbero attirare non poco l'attenzione di tutti gli appassionati dell'opera Mojang.

