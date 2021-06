Minecraft: un video mostra l'effetto dei cheat sulle speedrun

Negli ultimi giorni avrete sicuramente sentito parlare della vicenda legata a Dream, content creator di Minecraft particolarmente popolare, il quale ha ammesso di aver stabilito alcuni record nel titolo Mojang grazie all'ausilio di trucchi.

Con l'obiettivo di dimostrare quanto possono influire i cheat in una speedrun di Minecraft, uno streamer ha deciso di effettuare in diretta su Twitch una serie di tentativi per mostrare al pubblico quanto diventi più semplice affrontare il titolo grazie alle modifiche apportate dai trucchi e quale sia il quantitativo di tempo che si può risparmiare. Come potete notare nel filmato in apertura della notizia, i risultati ottenuti da SmallAnt sono incredibili, dal momento che la differenza di tempo di una partita con e senza trucchi si fa sentire: tra le due si possono avere anche 6 minuti di scarto, poiché i cheat aumentano le probabilità che appaiano oggetti favorevoli al giocatore e abbassa lo spawn rate di quelli nocivi, rendendogli la vita molto più semplice.

Per chi non lo sapesse, il record ottenuto da Dream senza l'ausilio di trucchi è pari a 19 minuti e 32 secondi e tutti gli altri sono invece stati invalidati a causa dell'utilizzo di programmi che alterano il funzionamento del gioco.

Sapevate che Minecraft vanta più di 140 milioni di utenti attivi ogni mese? Vi ricordiamo inoltre che la Parte 1 del DLC gratis di Minecraft, Caves & Cliffs, ha una data d'uscita.