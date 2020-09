Minecraft VR arriva su PlayStation 4, pieno supporto al PlayStation VR

Dopo essere stato annunciato all'inizio del mese, l'aggiornamento di Minecraft VR per PS4 che rende completamente compatibile il kolossal di Mojang con il PlayStation VR è finalmente disponibile con tanto di trailer di lancio.

Come promesso dal produttore Roger Carpenter il nuovo update per Minecraft VR arriva in via del tutto gratuita per i possessori del gioco su PlayStation 4. La patch consente ai giocatori di accedere a tutti i contenuti di Minecraft e di rendere l'esperienza ancora più affascinante grazie al casco per la realtà virtuale PlayStation VR. Il gioco richiede comunque l'utilizzo del controller DualShock 4 dato che al momento non è previsto il supporto per PlayStation Move.

Oltre ai contenuti classici come la modalità Immersive, Minecraft VR introduce una particolare modalità chiamata "Living Room" tramite la quale è possibile visualizzare uno "schermo piatto virtuale" comodamente posizionato di fronte al proprio divano. Prima di lasciarvi al nuovo trailer di lancio, vi ricordiamo che potete trovare tutti i dettagli su Minecraft VR per PlayStation 4 sul PlayStation Blog.