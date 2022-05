Minecraft x Angry Birds: i pennuti arrabbiati atterrano nel nuovo folle DLC

Dopo il debutto del DLC di Minecraft dedicato a Sonic 2: Il Film, è tempo dell'arrivo di una nuova serie di celebri ospiti all'intendo del titolo di casa Mojang.

Lo stormo degli Angry Birds è infatti pronto ad atterrare violentemente tra i cubi di Minecraft, per dare vita ad una bizzarra avventura. In piena continuità con la famosa serie di videogiochi, i pennuti dovranno vedersela con il pericoloso regno dei maiali. Questi ultimi hanno infatti sottratto loro un grande quantitativo di uova, ma i valorosi Red, Chuck, Bomb e molti altri non hanno alcuna intenzione di arrendersi.

Imbracciate dunque fionde e altri strumenti, perché il DLC di Minecraft dedicato ad Angry Birds è già disponibile da oggi, mercoledì 18 maggio 2022. Per presentare il contenuto, il team Microsoft ha pubblicato il trailer che potete visionare in apertura a questa news. Come confermato dal filmato, questa nuova avventura può essere giocata sia in solitaria sia in compagnia. Man mano che salveremo altri amici uccelli, il DLC renderà disponibile nuovi pennuti con abilità uniche da usare nello scontro contro i verdi maiali. Per gli amanti della serie di Angry Birds, non manca inoltre la possibilità di cimentarsi con la modalità di gioco classica, declinata nel contesto di Minecraft.



In chiusura, ricordiamo che Mojang ha rimosso il Ray Tracing dalla versione Xbox Series X di Minecraft.