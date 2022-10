Minecraft x Batman ora disponibile: il DLC presenta il Cavaliere Oscuro di Gotham

Tra gli annunci del Minecraft Live 2022, aveva trovato spazio il reveal di una promettente collaborazione tra i cubetti di casa Mojang e l'immaginario di DC.

La partnership è ora realtà, grazie alla pubblicazione di un ricco DLC di Minecraft a tema Batman. Presentato con il trailer dedicato che trovate in apertura a questa news, il contenuto aggiuntivo pone i giocatori nei panni del Cavaliere Oscuro, per un'inedita avventura ambientata entro i confini della pericolosa Gotham City. Con la città ostaggio dei super-criminali DC, il Crociato Incappucciato dovrà fare i conti con la scomparsa di Alfred.

Ad assistere Batman in una serie di missioni volte a fermare il Joker, Harley Quinn e il Pinguino, la community di Minecraft troverà la Bat-Famiglia al gran completo. È dunque tempo di scoprire la versione a cubetti della Bat-Caverna e di salire a bordo della leggendaria Bat-Mobile, per rispondere al segnale di soccorso di Gotham City e combattere nei panni di Batman, accanto ad alleati quali Robin e Nightwing.



Proseguono così le illustri collaborazioni in casa Mojang, con la software house che solo pochi mesi fa aveva invece presentato la ricca partnership tra Minecraft ed Harry Potter, celebrata con l'apparizione del castello di Hogwarts nel celebre videogioco.