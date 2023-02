Minecraft x Crocs: arrivano le scarpe a tema, fuori e dentro il gioco

In attesa del lancio della modalità Archeologia di Minecraft, arriva l'annuncio di una inaspettata collaborazione tra Mojang e Crocs, la nota marca di calzature.

L'universo a cubetti del videogioco troverà infatti spazio all'interno di una collezione in edizione limitata della fortunata firma. Presentata con il tweet che trovate in calce, la linea di calzature includerà una selezione di cinque modelli di Crocs. Le scarpe saranno immesse sul mercato il prossimo giovedì 16 febbraio 2023, con alcuni modelli riservati al solo pubblico adulto.

Per ingannare l'attesa, gli appassionati possono mettere un paio di Crocs ai piedi del proprio alter-ego videoludico attivo in Minecraft. Sin da ora, il gioco consente infatti di scaricare in maniera completamente gratuita un piccolo DLC dedicato al marchio di calzature. L'aggiunta in-game è stata presentata con un breve trailer dedicato, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



La collaborazione tra Mojang e Crocs non rappresenta una novità assoluta per Minecraft. La creativa avventura videoludica ha infatti più volte accolto IP e marchi estranei al mondo del gaming. Inarrestabile sul mercato globale, Minecraft è il videogioco più cercato su Google dal 2004, con un livello di popolarità inscalfibile che rende la produzione particolarmente attraente per aziende desiderose di investire in visibilità.