Minecraft x Cyberpunk: un fan realizza un incredibile grattacielo sci-fi

L'appassionato di Minecraft conosciuto sui social come Deltagon ha raccolto il plauso di quasi 150.000 utenti di Reddit con la sua creazione ispirata a Cyberpunk 2077 e agli scenari sci-fi di Night City.

L'autore di questo progetto, attualmente in via di sviluppo, ha scattato un'istantanea di un agglomerato di edifici che andrà a caratterizzare la sua megalopoli digitale ispirata al kolossal ruolistico di CD Projekt RED.

L'estetica cyberpunk dell'opera di Deltagon traspare in ogni elemento di questo grattacielo futuristico, con insegne al neon e architetture che vengono esaltate dal Ray Tracing di Minecraft. Non è ancora chiaro, però, se il redditor che ha plasmato questo scenario fantascientifico voglia o meno condividere i frutti del suo lavoro consentendo l'accesso a questo mondo agli altri appassionati del sandbox di Mojang.

Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato nella sua interezza lo scatto pubblicato dal giocatore di Minecraft, ma prima vi ricordiamo che, purtroppo, Cyberpunk 2077 è stato rinviato di nuovo: il GDR open world degli sviluppatori di The Witcher si farà attendere fino al 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X|S. Quanto all'update Ray Tracing di Minecraft su Xbox Series X, invece, non è stata ancora fornita una finestra di lancio.