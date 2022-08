Minecraft X Hogwarts: il magico castello di Harry Potter è uno spettacolo

Dopo aver creato una mappa dedicata ad Hyrule in Minecraft, la community del titolo Mojang continua a stupire con la propria dedizione per l'apprezzato universo a cubetti.

Dagli scenari dell'acclamato The Legend of Zelda: Breath of the Wild, è infatti tempo di passare alle magiche atmosfere della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L'istituzione scolastica che ha ospitato le avventure letterarie di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley ha infatti preso progressivamente forma all'interno del mondo di Minecraft.

La creazione, che potete osservare nel video presente in calce a questa news, porta la firma di un appassionato attivo su Reddit come "ducky_67". Il giocatore di Minecraft ha poggiato il primo mattone virtuale della sua creazione esattamente 6 anni fa, ma ancora non si ritiene soddisfatto del risultato finale! Al momento, infatti, sta ancora lavorando alla versione a cubetti del castello di Hogwarts, che continui ad arricchirsi con nuove aree e dettagli. Dalla torre di astronomia alle serre delle lezioni di erbologia, passando per l'immancabile stadio del Quidditch e lo scenografico lago circostante, la scuola di magia si erge in tutto il suo possente splendore! Cosa ve ne pare della creazione?

Nel frattempo, arrivano importanti aggiornamenti in merito ai requisiti hardware per la versione PC di Hogwarts Legacy.