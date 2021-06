Minecraft in stile LEGO: l'eccezionale mod Brixel in un video 4K con Ray Tracing

Il creatore di contenuti e sviluppatore amatoriale Hodilton mostra in video gli incredibili progressi compiuti nella realizzazione di Brixel, una mod di Minecraft che ambisce a stravolgere il comparto grafico del kolossal sandbox di Mojang integrando dei blocchi in stile LEGO.

Il filmato confezionato dallo youtuber mostra l'ultima versione della sua mod che, allo stato attuale, è accessibile solo da coloro che partecipano alla sua campagna di crowdfunding su Patreon. Il video sfrutta la potenza computazionale del PC del modder, equipaggiato con una CPY i9 10850k e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3090, per testimoniare l'eccezionale livello di "realismo brickettoso" raggiunto dal suo lavoro indipendente.

Con Brixel, infatti, Hodilton promette di trasformare Minecraft in un mondo fatto di minuscoli mattoncini nello stile dei blocchi della celebra azienda di giocattoli danese. Si trattà perciò di un "semplice" pacchetto grafico fan made che non apporta modifiche all'impianto di gioco, ma solo all'aspetto dei blocchi del titolo originario e al suo sistema di illuminazione. Per creare questa mod, il creatore di contenuti ha attinto al lavoro svolto dagli autori dei pacchetti di shader SEUS PTGI HRR Test 2.1+ e BSL Shaders0.01+, dando così l'opportunità ai giocatori di scegliere tra le due opzioni e tra le risoluzioni delle texture che mappano la superficie dei blocchi (256x, 512x e 1024x).

Prima di lasciarvi al video della mod Brixel, vi ricordiamo che l'avventura sandbox di Mojang ha da poco accolto l'espansione ufficiale di Minecraft per i 30 anni di Sonic.