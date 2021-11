Minecraft X Magic Kingdom, la magia Disney esplode nel trailer: il DLC è disponibile

Con l'impressionante media di oltre 140 milioni di utenti attivi in Minecraft ogni mese, il titolo di Mojang accoglie entro i propri confini una nuova collaborazione.

Per festeggiare il cinquantesimo anniversario del celebre parco a tema, Disney ha infatti deciso di rendere Magic Kingdom disponibile all'interno del gioco Microsoft. La partnership tra la casa di Topolino e Minecraft si è in particolar modo concretizzata con la realizzazione di un ricco DLC dedicato, disponibile a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 17 novembre.

Presentato con il trailer disponibile in apertura a questa news, il contenuto aggiuntivo aggiunge all'Overworld di Minecraft circa una ventina delle attrazioni più iconiche di Magic Kingdom. Dall'immancabile castello Disney passando per le iconiche Space Mountains, senza dimenticare la Casa Stregata e la possibilità di avventurarsi tra navi pirata e placidi battelli fluviali. Presenti ovviamente all'appello anche gli spettacoli pirotecnici che sono soliti illuminare con i fuochi d'artificio la via principale di Magic Kingdom nel mondo reale. Per celebrare la ricorrenza Disney, i giocatori del DLC di Minecraft potranno inoltre personalizzare l'aspetto dei propri personaggi con le numerose Skin dedicate a Pippo, Topolino, Paperino e compagni.



In chiusura, ricordiamo che di recente, anche Minecraft si è aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass, sia su PC sia su Xbox One e Xbox Series X|S.