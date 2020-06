Minecraft x Pokémon Rosso Fuoco: giocatore ricrea la Regione di Kanto

La community di Minecraft non manca certamente di talenti e di creatività, con una ricco gruppo di giocatori sempre disposti a dare vita alle più variegate produzioni in-game.

Alcuni di questi preferiscono trarre spunto per le proprie opere da luoghi reali: c'è ad esempio chi si è cimentato nella costruzione di un'Italia in miniatura in Minecraft oppure nella riproduzione dell'enorme area di Chenobyl. Altri utenti, tuttavia, preferiscono dedicarsi a mondi virtuali, da reinterpretare e reintrodurre nelle lande di Minecraft. È proprio quest'ultimo è il caso dell'utente attivo su Reddit come "thisisminenow", che sul noto forum ha offerto una prima anticipazione della sua ultima creazione.

Il giocatore, evidentemente appassionato della saga Game Freak, sta infatti cercando di ricostruire in Minecraft l'intera Regione del Kanto. L'area popolata dalla Prima Generazione di Poket Monster sta dunque progressivamente prendendo forma nel gioco Mojang, come potete verificare dando uno sguardo all'immagine che trovate in calce a questa news, condivisa dall'appassionato su Reddit. Nello specifico, l'utente ha utilizzato come modello la mappa della regione disponibile in Pokémon Rosso Fuoco. Il lavoro è ovviamente ancora in fase di completamento, ma diversi punti d'interesse, come ad esempio l'Isola Cannella, sono già ampiamente riconoscibili. Cosa ve ne pare della sua creazione?