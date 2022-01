Minecraft X PUMA, arrivano le scarpe a tema? Spunta il teaser

In attesa di poter scoprire tutte le novità parte di Minecraft Caves & Cliffs: Parte 2, arriva un interessante teaser dedicato al futuro del celebre universo videoludico a cubetti.

Tramite i propri canali social, il team di Mojang ha infatti pubblicato il breve video che trovate direttamente in calce a questa news. Con il filmato, gli autori di Minecraft hanno annunciato di star collaborando con PUMA per dar vita ad una sorpresa per gli appassionati del titolo. Il primo pensiero, ovviamente, è andato ad una linea di calzature dedicata al gioco. La natura del progetto, tuttavia, non è ancora stata svelata ufficialmente dalla software house parte della famiglia Microsoft. Per maggiori dettagli, dunque, non resta che attendere aggiornamenti da parte della stessa Mojang oppure di PUMA.

Nel frattempo, ricordiamo che non si tratta della prima volta in cui la multinazionale dell'abbigliamento realizza delle collaborazioni dedicate a serie videoludiche. Nel corso degli ultimi anni, ad esempio, PUMA ha più volte stretto partnership con Nintendo. Nell'ambito di queste ultime, gli appassionati hanno potuto assistere al lancio di sneakers dedicate ad Animal Crossing: New Horizons. Non sono mancate all'appello nemmeno le scarpe PUMA a tema Super Mario, nell'ambito dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario dell'icona dei videogioco.