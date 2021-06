Minecraft x Sonic: il DLC per i 30 anni dell'icona SEGA sfreccia in video

Lanciata la Parte 1 dell'espansione Caves & Cliffs di Minecraft, i ragazzi di Mojang partecipa alle celebrazioni per i 30 anni di Sonic annunciando un DLC di Minecraft interamente dedicato all'iconico riccio blu di SEGA.

Giusto in tempo per il trentesimo compleanno di Sonic, la software house svedese interna agli Xbox Game Studios pizzica le corde della nostalgia dei milioni di fan cresciuti con i platform della serie SEGA proponendo loro un'espansione di Minecraft che va ben oltre il "consueto" pacchetto di skin.

All'interno del DLC, infatti, non vengono proposte solamente delle customizzazioni estetiche per il proprio personaggio e altri abbellimenti a tema, ma anche un ricco set di elementi per ricreare in tre dimensioni le storiche ambientazioni di Green Hills Zone e Chemical Plant Zone.

L'esperienza offerta dai due scenari a tema Sonic ricrea con i poliedrici strumenti di Minecraft la frenetica esperienza dei livelli originari, con annessi anelli dorati da raccogliere, ostacoli da superare, boss da sconfiggere e blocchi con cui costruire il proprio mondo di Sonic ideale.

L'espansione di Minecraft che celebra il trentesimo anniversario di Sonic è disponibile da oggi, 22 giugno, nel Marketplace interno del kolossal squadrettato di Mojang su PC e console. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le immagini di lancio del DLC.