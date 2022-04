Minecraft x Sonic: il DLC dedicato si aggiorna gratis con l'uscita di Sonic Il Film 2

In occasione dei festeggiamenti per il trentesimo anniversario del porcospino blu, SEGA e Mojang avevano collaborato per rendere disponibile un DLC a tema Sonic in Minecraft.

Pubblicato durante la scorsa estate, il contenuto aggiuntivo si rende ora protagonista di un nuovo aggiornamento, grazie al quale debuttano in Minecraft ulteriori contenuti originali. Il team di sviluppo ha infatti comunicato di aver reso disponibile un nuovo update gratuito per il DLC a tema Sonic. Creato dal team di Gamemode One, partner ufficiali di Mojang, il contenuto arricchisce la trasposizione a cubetti della celebre icona videoludica di casa SEGA.

Sull'onda del ritorno di Sonic al cinema (ve ne ha parlato il nostro Gabriele Laurino nella sua recensione di Sonic - Il Film 2, disponibile sulle pagine di Everyeye) grazie a Sonic - Il Film 2, il contenuto aggiuntivo di Minecraft introduce una serie di nuove skin tratte proprio dalla pellicola per il grande schermo, ma non solo. Il DLC introduce infatti anche la nuova Zona Labirinto, per una sfida completamente inedita per la versione Mojang del porcospino blu più famoso di sempre.



L'aggiornamento per il DLC di Minecraft a tema Sonic è già disponibile per il download e, come detto, può essere riscattato da tutti i possessori del contenuto in maniera completamente gratuita.