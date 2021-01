Minecraft x Zelda Link's Awakening: disponibile la mappa che ricrea l'avventura Nintendo

Da grande amante della serie nintendiana di The Legend of Zelda, il creatore di contenuti conosciuto come Pickledscones ha ricreato l'ambientazione principale di Zelda Link's Awakening all'interno della dimensione brickettosa di Minecraft.

Per concretizzare la sua visione, il fan di Zelda e Minecraft ha collaborato con TheLastEddieOnEarth e ricostruito una versione dell'isola di Koholint completamente giocabile, con attività da svolgere e missioni da completare per esplorare lo scenario ispirato a Zelda Link's Awakening.

La mappa fan made dedicata all'avventura fantasy di Nintendo è già disponibile ed è scaricabile gratuitamente su PC per la Java Edition di Minecraft: i due autori di questo ambizioso progetto promettono di proseguirne lo sviluppo nel corso dei prossimi mesi per integrare ulteriori elementi artistici e arricchirne il gameplay.

Allo stato attuale, la mappa presenta tutti i nemici e gli scenari di Link's Awakening rimodellati "in stile Minecraft": i prossimi update struttureranno la trama e consentiranno agli esploratori del sandbox Mojang di rivivere l'avventura di Link.

