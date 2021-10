Minecraft: lo YouTuber Dream vuole sabotare i voti per il nuovo mob

Mojang ha pubblicato sui canali social ufficiali di Minecraft un post che preannuncia il ritorno delle votazioni per il nuovo mob del gioco a base di cubetti e la risposta di un celebre YouTube ha fatto tremare i fan del titolo.

Poco tempo dopo la pubblicazione del post, che fissa al prossimo 16 ottobre 2021 l'inizio delle votazioni, è arrivata una breve risposta da parte di Dream, uno dei più popolari content creator quando si parla di Minecraft. Il messaggio dell'utente sembra non lasciare spazio ai dubbi: Dream vuole truccare la votazione proprio come accaduto lo scorso anno. Vi ricordiamo infatti che nell'ultimo evento simile, l'influencer conosciuto per le sue speedrun (e per aver utilizzato i cheat in Minecraft), pubblicò sui social una gran quantità di post al fine di convincere tutti i suoi follower a votare per la peggior creatura tra quelle proposte dal team di sviluppo, ovvero il Glow Squid, il quale riuscì a vincere senza troppi problemi. Insomma, è probabile che tra pochi giorni assisteremo a qualcosa di molto simile e che il voto verrà influenzato dal volere di Dream e dal contributo dei suoi innumerevoli seguaci.

