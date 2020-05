Minecrat Dungeons è stato accolto positivamente dalla stampa, ecco i voti

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto di Minecraft Dungeons e, come avrete notato nella home di Everyeye, l'embargo per la recensione del titolo è scaduto.

Se avete letto la nostra recensione di Minecraft Dungeons, al quale Gabriele Carollo ha assegnato un 8,5, sapete già che a noi il gioco è piaciuto molto non solo per le sue meccaniche di gameplay ma anche per il suo voler essere un gioco adatto a videogiocatori di tutte le età, un po' come l'originale titolo Mojang a cubetti. Ma com'è stato accolto il gioco dalla stampa internazionale? Dando un'occhiata alla pagina ufficiale del gioco e alla manciata di recensioni attualmente disponibili, possiamo dire che i voti raccolti sono molto positivi e, ad eccezione di un paio di sufficienze piene, il gioco ha raccolto svariati 8 e persino un 9, i quali hanno portato la media a 76.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati al gioco:

Windows Central – 90/100

Gamers Heroes - 80/100

Attack of the Fanboy - 80/100

GamingBible - 80/100

Destructoid – 80/100

PCGamesN – 70/100

Games Radar – 70/100

Stevivor – 65/100

Vi ricordiamo che il preload di Minecraft Dungeons è già disponibile su PC e Xbox One, invece sulle altre piattaforme dovrebbe partire nel corso dei prossimi giorni. Il gioco arriverà infatti il prossimo 26 maggio 2020 su PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.