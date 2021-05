Il mini cabinato arcade di Pac-Man è in vendita su Amazon

Su Amazon abbiamo scovato un prodotto destinato ai nostalgici, con una cifra relativamente contenuta (meno di 200 euro) è possibile acquistare il mini cabinato arcade di Pac-Man prodotto da Arcade 1UP. Una vera chicca per gli amanti dei videogiochi da bar degli anni '80.

Il cabinato di Pac-Man costa 170 euro, un prezzo relativamente basso in quanto si tratta di un prodotto con licenza ufficiale. Le dimensioni sono ridotte, ma non eccessivamente, è quindi in grado di restituire le sensazioni originali di gioco che si ricorderà molto bene chi il cabinato degli anni '80 l'ha vissuto veramente. All'interno troveremo installati sia Pac-Man che Galaga, riprodotti in un monitor LCD con una diagonale da 8 pollici. Nella plancia, oltre al joystick, sono presenti i tasti per selezionare il numero dei giocatori, un tasto di accensione ed il regolatore del volume.

Se in casa disponete di uno spazio più ampio, vi segnaliamo altri cabinati di dimensioni maggiori, acquistabili su Amazon e sempre prodotti da Arcade 1UP:

Per tutti i modelli di cabinati qui sopra elencati, il produttore ha previsto la possbilità di acquistare un piedistallo aggiuntivo per rialzare il mobile di 50 cm, tali da permettervi di poter giocare in posizione eretta, acquistabile al prezzo di 89,99 euro.