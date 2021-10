Il mini frigo Xbox Series X arriva a Natale, in preordine dal 19 ottobre anche in Italia

Microsoft ha annunciato che il mini frigo Xbox Series X è in dirittura di arrivo: replica in scala 1:1 della console, il frigorifero portatile sarà disponibile in tempo per Natale e i preordini apriranno la prossima settimana, più precisamente il 19 ottobre.

Il design del mini frigo Xbox Series X riprende ovviamente quello della console, con tanto di luce LED di colore verde che riprende il colore simbolo di Xbox. Il frigo potrà essere alimentato da una porta USB del computer o di Xbox Series X/S, oppure tramite adattatore che vi permetterà di collegare il dispositivo alla presa elettrica.

L'uscita è prevista per il mese di dicembre in tutto il mondo, in Nord America il prezzo è fissato a 99.99 dollari, preordini disponibili dal 19 ottobre solo da Target. In Europa il frigo sarà venduto da GAME nel Regno Unoto, da Micromania in Francia e da GameStop in Italia, Irlanda, Spagna, Germania e Polonia. Il prezzo? 99.99 euro, un cifra tutto sommato contenuta per un prodotto di grande richiamo come questo.

Microsoft fa sapere che nel 2022 il mini frigo Xbox arriverà anche in altri paesi e la compagnia sta lavorando per aumentare la disponibilità dell'articolo, prodotto in tiratura limitata almeno per il momento. Lo comprerete? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.