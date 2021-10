Mini frigo Xbox Series X: preordini aperti da oggi in Italia

Come promesso, da martedì 19 ottobre sono ufficialmente aperti i preordini per il mini frigo Xbox Series X, riproduzione in miniatura del frigorifero usato da Microsoft per promuovere il lancio di Xbox Series X e inviato a celebrità come Snoop Dogg.

Il minifrigo Xbox Series X può essere prenotato da GameStop al prezzo di 99.99 euro, la consegna è prevista nel corso del mese di dicembre, idealmente in tempo per le festività natalizie, imprevisti permettendo. Sicuramente una ottima idea regalo per arricchire la propria area gaming con un mini frigorifero perfettamente funzionante che può contenere fino ad un massimo di dieci lattine e qualche snack fresco per rifocillarsi e mantenersi idratati durante le lunghe sessioni di gioco.



Interamente di colore nero, il frigo riprende il design di Xbox Series X e presenta una luce LED verde all'apertura, il prodotto è realizzato in scala 1:1 ed è impreziosito da una serie di dettagli estetici che richiamano subito alla mente Xbox Series X. Un prodotto unico che ha già generato un notevole interesse tra i consumatori.



Come spesso accade in questi casi per prodotti così ricercati, la disponibilità è limitata dunque se ne volete uno vi consigliamo assolutamente di prenotarlo prima che vada sold-out, per nuove scorte bisognerà poi necessariamente attendere il 2022, come confermato da Microsoft.