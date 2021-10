Mini frigo Xbox Series X: quando esce e quanto costa in Italia?

Nato come meme su Twitter, il mini frigo a forma di Xbox Series X è realtà, Microsoft ha annunciato che il frigo uscirà in tempo per Natale (a dicembre) in vari paesi, Italia inclusa, con preordini attivi a partire da martedì 19 ottobre.

La data di uscita precisa non è stata resa nota, al momento sappiamo solamente che il mini frigo Xbox Series X sarà in vendita a dicembre al prezzo di 99.99 euro, una cifra comunque contenuta per un prodotto di questo tipo. In Italia il frigo a forma di Xbox Series X verrà venduto unicamente da GameStop, vi aggiorneremo non appena la catena aprirà i preordini.

Il mini frigo riprende in tutto e per tutto il design della console Microsoft (con tanto di luce LED verde ad animare l'apertura dello sportello) e può contenere fino ad un massimo di dieci lattine, oltre ad essere dotato di un piccolo scomparto per conservare gli snack. Alimentato tramite la presa elettrica, è dotato anche di ingresso USB per ricaricare i vostri dispositivi preferiti.

Si tratta come detto di un gadget molto interessante per la vostra "tana da nerd", ideale da piazzare sopra la scrivania per avere sempre a portata di mano bibite, acqua fresca, energy drink e qualche snack. Acquisterete il mini frigo Xbox Series X? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.