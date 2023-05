Mini-maratona di Everyeye su Twitch: Anime Mania con Naruto, Dragon Ball e One Piece!

Sopravvissuta alla mini-maratona del dolore con Rogue Legacy, Disc Room e Getting Over It, la redazione di Everyeye si prepara per la nostra prossima maratona su Twitch: è tempo di Anime Mania con Naruto, Dragon Ball e One Piece!

Il buon Alessandro Bruni ci accompagnerà in questa nuova esperienza interattiva all'interno dei multiversi videoludici di alcune delle serie anime più amate dal pubblico. A partire dalle ore 15:00 di mercoledì 9 maggio, siete perciò invitati a partecipare al festival delle mazzate a tema anime organizzato da Everyeye sullo sfondo di Naruto Ultimate Ninja Storm 4 e Dragon Ball FighterZ.

Sempre nel corso del pomeriggio su Twitch con la prossima mini-maratona ci imbarcheremo insieme alla ciurma di Cappello di Paglia per solcare i mari di One Piece Odyssey e andare alla scoperta dei mille segreti della nuova avventura ruolistica di ICLA e Bandai Namco. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di One Piece Odyssey.

