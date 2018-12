Mini-Mech Mayhem uscirà per Playstation VR a inizio 2019

Mini-Mech Mayhem è un peculiare gioco per Playstation VR sviluppato da FuturLab.

Caratterizzato da colori vivaci e da un'amosfera cartoonesca, Mini-Mech Mayhem si propone come una sorta di gioco da tavolo di stampo strategico per quattro giocatori in cui faremo scontrare il nostro avatar robotico con quello degli altri avversari. Gli sviluppatori lo descrivono così: "Come gli Scacchi, ma più pericoloso, e molto più divertente!".

Sia il nostro aspetto sia quello dei nostri piccoli robottini saranno altamente modificabili e personalizzabili. Mini-Mech Mayhem può essere giocato sia individualmente sia in multiplayer. Nel primo caso, potremo sfidare l'intelligenza artificiale, mentre nel secondo sarà possibile sfidare online fino a tre avversari, per un totale di quattro giocatori attivi allo stesso tavolo da gioco. Per quanto mostrato finora, questo nuovo gioco di FutureLab sembra fare dell'interazione tra i videogiocatori un elemento molto importante.

Per chi tra voi fosse particolarmente curioso di saperne di più, consigliamo la visione del Trailer di annuncio disponibile, come di consueto, in apertura a questa news. Mini-Mech Mayhem è ancora privo di una data di pubblicazione precisa, ma la finestra d'uscita indicata corrisponde al primo trimestre del 2019. Vi ricordiamo che questo nuovo gioco per realtà virtuale sarà disponibile esclusivamente per Playstation VR.