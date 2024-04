Mini PC NiPoGi con Intel Core i5-12450H in sconto: super promozione su Amazon!

Siete alla ricerca di un Mini PC pronto all'uso con ottime specifiche, un ricco set di funzionalità e discrete capacità gaming? Su Amazon Italia trovate il NiPoGi con Intel Core i5-12450H in forte sconto!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il nuovo prodotto della gamma di Intel Mini PC Professional si appoggia all'architettura Intel Hybrid di dodicesima generazione (P-Core+E-core).

Il sistema trae il massimo dal suo form factor grazie alla CPU i5-12450H (8C/12T, fino a 4,4 GHz, 12 MB di cache) che permette di sfruttare tutti gli applicativi più importanti in ambito PC (dalla produttività alla multimedialità). I PC CK10 funzionano più velocemente delle CPU Core i7-11390H, AMD R7 5800H, AMD R7 5800U, AMD R5 5625U e AMD R5 5600U, con un design compatto progettato per molteplici usi come istruzione, ufficio domestico, media center o HTPC.

L'architettura hardware del Mini PC Intel in offerta consente di giocare anche ai videogiochi più moderni, a patto ovviamente di scendere a compromessi con la risoluzione e il livello di dettaglio: in titoli come Fortnite, ad esempio, si superano agilmente gli 85/90fps in 1080p con preset grafici impostati su Medi.

Il Mini PC NiPoGi con Intel Core i5-12450H è in offerta su Amazon Italia al prezzo di 339,99 euro, con un 12% di sconto sul prezzo di listino abituale che si somma al coupon da 100 euro da aggiungere al momento del checkout. Per altre offerte gaming e hi-tech, qualora foste interessati vi consigliamo di sfogliare le ultime promozioni e gli sconti lampo che trovate sul nostro Canale Offerte di Everyeye su Telegram.

