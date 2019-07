Oltre a Mini Switch 2, Nintendo potrebbe lanciare anche Switch PRO?

Nella giornata di ieri ha tenuto banco l'argomento Nintendo Switch Mini, grazie all'immagine di una cover prodotta da Bigben che sembra mostrare il nuovo design della console, di fatto confermando l'esistenza della stessa. E se la "nuova console Nintendo" nascondesse in realtà... due console?

Il sito tedesco WinFuture (lo stesso che ha svelato i benchmark di PlayStation 5 relativi al nuovo SoC Gonzalo) ipotizza infatti che la casa di Kyoto possa in realtà essere al lavoro su due nuove versioni di Switch, la speculazione nasce dal nome riportato sulla confezione della custodia, ovvero "Switch Mini 2"... a cosa si riferisce quel fantomatico due? Ad una seconda versione di Nintendo Switch oppure ad una versione "Mini" della fantomatica Switch 2, non ancora annunciata?

Difficile saperne di più al momento, certo è che il nome "Mini Switch 2" potrebbe essere generico e utilizzato in mancanza di eventuali diritti di sfruttamento sui marchi, come accade solitamente per cover e accessori per smartphone e tablet realizzate da produttori terze, dove non è raro imbattersi in nomi come iPhone 2019 o iPhone MAX 2019 al posto dei nomi ufficiali dei modelli.

Allo stato attuale tutto tace, Nintendo si è limitata a confermare che la compagnia sviluppa continuamente nuovi hardware senza però annunciare assolutamente nulla riguardo Switch Mini e Switch PRO.