I minigiochi più belli di Tekken: che mazzate nelle partite di Tekken Ball!

La serie di Tekken, con i suoi numerosi anni di carriera, non ha bisogno di presentazioni. Oltre che per i combattimenti memorabili fra i personaggi più variegati, gli appassionati la ricordano anche per i divertenti minigiochi che custodiva. Mentre avanzano le speculazioni sui potenziali minigiochi di Tekken 8, ripercorriamo i più belli di sempre.

Tekken Bowl

Il minigioco Tekken Bowl è apparso in più occasioni nel corso della serie. Inaugurato ufficialmente in Tekken Tag Tournament e successivamente ripreso Tekken 5: Dark Resurrection, è tornato sotto forma di DLC a pagamento in Tekken 7.



Strizzando un po’ l’occhio a Wii Sports, il gameplay è classico: il giocatore sceglie un personaggio e lancia la palla nel tentativo di fare stirke. Si possono così ottenere ricompense, per la maggior parte estetiche, e guardare le animazioni dei propri personaggi preferiti mentre si dilettano nel cercare di centrare i birilli.

Tekken Force

Tekken Force è un minigioco introdotto per la prima volta in Tekken 3, considerato uno dei migliori Tekken di sempre. In un picchiaduro a scorrimento orizzontale, il giocatore può scegliere un personaggio, fra quelli sbloccati, con cui affrontare l’avventura e aprirsi un varco fra soldati di vario rango.



Strutturato su un totale di quattro livelli di difficoltà crescente, ogni schema si conclude con una battaglia boss con uno dei combattenti nel roster del gioco. Completando Tekken Force per la quarta volta nel terzo episodio della serie, inoltre, è possibile sbloccare un personaggio segreto, il Dottor Bosconovitch…non prima di averlo preso a pugni, naturalmente.

Devil Within

Devil Within è un minigioco action-adventure inserito in Tekken 5. Narra le vicende di Jin Kazama e della sua controparte demoniaca, Devil Jin. Infiltrandosi in un laboratorio della G Corporation, l’obiettivo del protagonista è trovare sua madre, Jun.



Simile a Tekken Force, la differenza principale è che il giocatore può utilizzare solo il personaggio di Jin. Il minigioco presenta una visuale in terza persona e modifica lo schema dei comandi tradizionali di Tekken, avvicinandolo a un picchiaduro più tradizionale, anziché 1 vs 1.

Premiato dai fan anche per la sua longevità (circa un’ora di gioco e oltre), la modalità è strutturata su cinque livelli, alla fine di ciascuno dei quali ci attende un boss che omaggia la serie e i suoi appassionati con il ritorno di volti noti.

Tekken Ball

Un’intera generazione di giocatori è cresciuta col Tekken Ball, amicizie secolari sono state messe a dura prova per una pallonata di troppo. Si tratta di un minigioco che ha fatto la storia di questo picchiaduro. Introdotto per la prima volta in Tekken 3, Tekken Ball è una versione rivisitata - diciamo - della pallavolo.



I personaggi, infatti, possono adoperare il proprio stile di combattimento per colpire la palla, caricarla di energia e annientare il proprio avversario fra mirabolanti acrobazie e rimbalzi al cardiopalma.

L’obiettivo è assicurarsi che la palla non cada nella propria metà campo, respingendola con le tecniche più potenti per darle più velocità possibile e colpire il nemico fino a conquistare la vittoria. Se il pallone iniziava a infuocarsi, erano guai seri per chi non aveva la necessaria prontezza di riflessi!