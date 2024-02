Quanti minigiochi ci sono in Final Fantasy 7 Rebirth? Davvero tantissimi!

Nel corso del tempo Square Enix ha parlato spesso dei minigiochi di Final Fantasy 7 Rebirth: già solo quelli approfonditi finora sono numerosi, ma a quanto pare si tratta soltanto di una piccola parte di ciò che il gioco completo offrirà ai fan.

Parlando ai microfoni di Rolling Stone, il director Naoki Hamaguchi ha confermato che Final Fantasy VII Rebirth offrirà la bellezza di circa 30 minigiochi differenti tra alcuni giocabili in qualunque momento della storia, altri invece legati a specifiche ambientazioni ed altri ancora unici e collegati a fasi specifiche dell'avventura.

"Abbiamo incluso quasi 30 minigiochi in Final Fantasy VII Rebirth", ha dichiarato Hamaguchi soffermandosi in particolare su Queen's Blood, un minigame a base di carte con regole specifiche e parzialmente ispirato al Gwent di The Witcher 3 Wild Hunt. "Nel nostro team c'erano diversi membri appassionati di giochi di carte, dunque abbiamo formato un gruppo per sviluppare Queen's Blood e le sue regole. Credo che siamo riusciti a creare qualcosa di molto soddisfacente per i fan di giochi di carte. In Rebirth si tratta di qualcosa che non è un semplice gioco di carte, ma gode anche di una vera e propria trama che ci permette di scoprire come è nato Queen's Blood, la sua storia e che ruolo ha all'interno del mondo di Final Fantasy VII", approfondisce il director.

Tra Queen's Blood e tantissime altre attività, il nuovo kolossal di Square Enix promette di intrattenere davvero a lungo con i suoi extra. Peccato solo che il minigioco dello snowboard non ci sarà in Final Fantasy 7 Rebirth, previsto invece per il futuro Final Fantasy VII Remake Parte 3.