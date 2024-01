Che minigiochi ci sono in Tekken 8, c'è anche Tekken Force?

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Tekken 8, il nuovo Picchiaduro di Bandai Namco si impone come uno dei migliori in circolazione, eccezionale non solo in ottica gameplay ma anche ricchissimo di contenuti, comprese diverse modalità per il single player. E per quanto riguarda i minigiochi?

Nella vasta offerta del gioco, l'unico minigioco vero e proprio disponibile è il Tekken Ball che fa il suo trionfale ritorno in Tekken 8 attraverso una versione aggiornata della modalità vista in passato in Tekken 3 e riproposta poi nella versione Wii U di Tekken Tag Tournament 2. Per i fan più nostalgici si tratta dunque di un grande ritorno sebbene non affiancato al momento da altri minigiochi. Non è da escludere che Bandai Namco possa in ogni caso aggiornare ulteriori novità sotto tale ottica in futuro, magari attraverso DLC come fatto con il Tekken Bowl in occasione di Tekken 7.

E per quanto riguarda il Tekken Force? Ebbene, la celebre modalità anch'essa introdotta per la prima volta in Tekken 3 non fa il suo ritorno, quantomeno non come opzione di gioco indipendente: una specifica fase dello Story Mode di Tekken 8 è impostata proprio come il Tekken Force, lasciando dunque ai giocatori maggiore libertà di movimento e dando vita a risse contro nemici multipli proprio come ai bei vecchi tempi.

Si tratta tuttavia di un semplice omaggio al passato di Tekken, dunque non bisogna aspettarsi nulla di particolarmente complesso o elaborato. Chissà però se Bandai Namco la trasformerà in futuro in una modalità vera e propria...