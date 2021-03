Il ministro Fabiana Dadone intervista Reynor, il campione del mondo di StarCraft 2

Un ministro su Twitch? Non è uno scherzo, nella giornata di domenica 7 marzo Fabiana Didone ( ministro per le politiche giovanili) ha inaugurato il suo canale intervistando Reynor, il giovanissimo campione del mondo di StarCraft 2, orgoglio tutto italiano della scena eSport e non solo.

Una chiacchierata molto interessante (che potete vedere nel player di Twitch qui sotto) durante i quali sono stati toccati vari temi, dall'allenamento quotidiano di un pro player al rapporto con la scuola, passando per il videogioco competitivo e altre tematiche legate al mondo dei videogiochi e dei giovani più in generale.

La Dadone ha posto le due domande (ed ha ascoltato le risposte di Reynor) con estrema sincerità e curiosità, sottolineando anche l'importanza degli eSport per la crescita dei ragazzi e facendo presente come "la scena competitiva meriti più attenzione", promettendo di tornare sull'argomento e di lavorare per migliorare la percezione pubblica dei videogiochi e degli eSport in generale.

Una intervista certamente costruttiva, un nuovo passo avanti verso un fenomeno che è sempre più difficile da ignorare, in questo caso trattato senza alcun pregiudizio di sorta ma con competenza e dimostrando interesse per il futuro della disciplina e di tutti i giovani italiani che si sono avvicinati in questi anni all'eSport, chi per puro divertimento e chi con l'obiettivo di dare vita ad una carriera duratura.