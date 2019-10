Minit è scaricabile gratis da oggi su Epic Games Store

A partire da oggi, giovedì 3 ottobre, Minit è gratis su Epic Games Store, in sostituzione di Everything e Metro 2033 Redux. Il gioco di Devolver DIgital resterà scaricabile a costo zero fino al 10 ottobre, quando verrà sostituito da un titolo non ancora annunciato.

"Minit è un'originale mini avventura da giocare sessanta secondi alla volta. Viaggia lontano dai comfort di casa tua per aiutare gente insolita, scoprire innumerevoli segreti e sconfiggere nemici pericolosi: tutto nella speranza di spezzare una maledizione infausta che fa durare i giorni solo un minuto. Minit nasce dalla collaborazione tra Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio e Dominik Johann."

Nessun problema per quanto riguarda i requisiti di sistema, per far girare il gioco bastano un computer con sistema operativo Windows XP/Vista/7/8/10, una CPU Pentium D830/AMD Athlon 64 4000+ o equivalente, 1 GB di RAM e una qualsiasi scheda video integrata, oltre a 200 MB di spazio libero su disco.

Minit è una esperienza decisamente interessante che da oggi potrete affrontare a costo zero e senza limitazioni grazie a Epic Games Store. Buon download!