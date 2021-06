Minute of Islands: una meccanica è la protagonista di un nuovo colorato platform

Nei frenetici e affollati giorni dell'E3 2021 è arrivato sugli scaffali digitali Minute of Islands, nuova e colorata avventura di Studio Fizbin per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch venduta al prezzo di 19,99 euro.

Minute of Islands vi chiede di accompagnare la giovane meccanica Mo in un'ardua missione per riparare il mondo, esplorando isole misteriose e i labirinti oscuri che si celano nelle loro profondità. La protagonista vive con la sua famiglia in un arcipelago rurale, dove un tempo si era stanziata un'antica razza di giganti sconosciuti. Le loro macchine, di incredibile fattura e in qualche modo dotate di vita propria, marciscono nelle profondità delle varie isole, e devono assolutamente essere mantenute in funzione, altrimenti una minaccia persa nel tempo tornerà per divorare tutto e tutti.

Il variopinto mondo di gioco, interamente disegnato a mano, è costituito da diverse isole dall'aspetto unico, ulteriormente valorizzate da una colonna sonora d'atmosfera. Ludicamente parlando, invece, Minute of Islands si configura come un platform pieno di enigmi, nel quale la storia e la narrazione ambientale ricoprono un ruolo di primo piano. La giovane riparatrice brandisce un potente strumento chiamato Commutatutto, indispensabile per riprendere il controllo delle macchine dei giganti. In attesa della nostra recensione, vi invitiamo a guardare il trailer di lancio in apertura di notizia.