Mirror Forge sulle orme di Silent Hill: l'horror psicologico ha una data, ecco la Demo

La software house indipendente MystiveDev fissa la data di lancio di Mirror Forge con un video che mostra il lato più disturbante di questo survival horror ispirato a Silent Hill. Gli appassionati del genere possono provare in anteprima il titolo scaricando gratuitamente la Demo disponibile su Steam.

Mirror Forge invita i patiti di esperienze videoludiche horror a calarsi in una dimensione disturbante che manifesta a schermo le turbe psichiche del protagonista e l'inquietudine provata nel confrontarsi con i mostri scaturiti dalla sua immaginazione. Lo scopo dell'avventura è perciò quello di aiutare il personaggio principale a trovare una via di fuga dall'incubo ad occhi aperti in cui è piombato dopo un crollo emotivo e psicologico.

Sul fronte strettamente visivo, il progetto indie di Mirror Forge prova a sopperire alle limitazioni del comparto grafico con un level design claustrofobico, delle creature grottesche da cui sfuggire e un gioco di luci e ombre studiato per restituire all'utente l'angoscia provata dal protagonista, anche qui traendo ispirazione da opere come Silent Hill, Resident Evil o Alan Wake.

Il lancio di Mirror Forge è previsto per il 30 settembre di quest'anno in esclusiva su PC: in calce alla notizia trovate una galleria immagini con gli scenari e i mostri del titolo, oltre al link da cui è possibile scaricare la Demo su Steam.