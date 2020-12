Mirror's Edge 2: frammenti di gameplay inediti del sequel cancellato

Lo youtuber conosciuto come "V." ha riproposto dei frammenti di gameplay di Mirror's Edge 2, il secondo capitolo "ufficiale" dell'action votato al parkour di EA DICE in sviluppo fino al 2011 salvo poi essere definitivamente accantonato per fare spazio al reboot Mirror's Edge Catalyst.

Come ammette lo stesso creatore di contenuti che ha pubblicato questo trailer, le scene di gioco di Mirror's Edge che lo compongono provengono da un video condiviso su Instagram nel 2015 da un ex dipendente di DICE. Il precedente filmato è stato rapidamente cancellato dal suo autore, ma lo youtuber ha voluto rendere testimoni dell'accaduto tutti gli appassionati della serie di Mirror's Edge che, in quel periodo, guardavano con curiosità a questo progetto.

In base a quanto è possibile ammirare nel video, il prototipo del sequel di Mirror's Edge avrebbe mantenuto l'ossatura del gameplay del capitolo originario, ma proiettando gli utenti in una dimensione distopica dai contorni decisamente più cyberpunk e "oscuri" rispetto alla visione artistica che caratterizzava la città sci-fi del primo titolo.

Le cronache videoludiche del tempo raccontano dei dissidi sorti tra Electronic Arts e i vertici di DICE per dei prototipi che l'azienda statunitense considerava come deludenti e non all'altezza delle aspettative, sia per la componente grafica/artistica che per le dinamiche di gioco.

Quanto al futuro della serie, non sappiamo se EA intende o meno proseguire l'esperienza di questa proprietà intellettuale. L'unica certezza è rappresentata dal fatto che, come specificato nel 2016 da Laura Miele di Electronic Arts, Mirror's Edge Catalyst ha venduto secondo le aspettative della compagnia nordamericana.