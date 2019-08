Mirror's Edge incontra Dishonored nel gameplay di Ghostrunner, nuovo action cyberpunk

Solo pochi giorni fa vi avevamo parlato di Ghostrunner, nuovo intrigante action game in prima persona a tema cyberpunk. Sono bastati i pochi scorci mostrati nel trailer di annuncio a suscitare l'interesse di una buona fetta di giocatori, ma gli sviluppatori di One More Level ci concedono ora una panoramica più completa sul titolo.

Il video di gameplay esteso che vi abbiamo riportato in cima alla notizia sembrerebbe confermare le positive impressioni suscitate in precedenza. Ghostrunner si presenta come un action game che fa certamente dell'adrenalina e dell'azione frenetica i suoi punti forti, e che sembra ereditare nel suo DNA diversi degli aspetti che hanno reso celebri i franchise di Dishonored e Mirror's Edge: il repentino dash in avanti, l'azione fulminea della lama, il parkour ed il movimento rapido e dinamico sembrano richiamare - nelle loro rispettive caratteristiche - i franchise di Bethesda ed Electronic Arts.

All'interno di Ghostrunner vestiremo i panni di un cyber-guerriero intento nello scalare, livello dopo livello, una torre costruita dall'Architetto, al cui interno si sono riversate le ultime persone sopravvissute ad una misteriosa catastrofe mondiale. Il nostro peculiare protagonista potrà affrontare i suoi temibili nemici sia sul piano materiale che all'interno del cyberspazio, il tutto accompagnato da un'incalzante colonna sonora in stile synthwave.

Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che Ghostrunner sarà pubblicato durante il prossimo anno su PC (via Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Cosa ne pensate del titolo sviluppato da One More Level?