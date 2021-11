Mirror's Edge Remastered verrà annunciato ai The Game Awards?

Un rumor si sta facendo strada in queste ore e vorrebbe Mirror's Edge Remastered in procinto di essere annunciato ai The Game Awards di dicembre, con uscita prevista per il mese di febbraio 2022. Ma sarà vero?

In realtà la fonte è del tutto sconosciuta e il leak è rimbalzato prima su 4Chan, poi su Reddit e infine giunto anche su NeoGAF e ResetERA, c'è da dire che nessuno lo ha smentito ma il fatto che sia partito proprio da 4Chan da una fonte anonima rende il tutto al momento poco credibile.

Electronic Arts ha provato più volte a rilanciare il franchise di Mirror's Edge ma con scarso successo, l'ultimo gioco della serie, Mirror's Edge Catalyst, è stato lanciato nella primavera del 2016 registrando vendite al di sotto delle aspettative e da anni è possibile trovarlo tra le offerte degli store digitali a meno di quattro euro. DICE ha anche sviluppato e poi cancellato Mirror's Edge 2 nel 2011, prima di interrompere i lavori sul sequel e iniziare a occuparsi del reboot Catalyst.

E' difficile pensare che EA e DICE vogliano insistere su questa IP che non ha mai riscosso il successo sperato, nonostante le lodi della critica. E' altrettanto vero che una remaster (e dunque non un remake completo) rappresenta un'investimento economico tutto sommato contenuto e potrebbe aiutare il publisher a coprire alcuni buchi della lineup per l'inizio del 2022. E voi cosa ne pensate? Mirror's Edge Remastered potrebbe uscire davvero oppure no?