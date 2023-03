Mirror's Edge è salvo: non rientra nel delisting di Battlefield 1943 e Bad Company

Nel corso delle scorse ore è stato annunciato il delisting di alcuni giochi di Battlefield e di Mirror's Edge, ma a quanto pare c'è stato un errore di comunicazione da parte di DICE ed Electronic Arts.

DICE ha ribadito che Battlefield 1943, Battlefield Bad Company, e Bad Company 2 subiranno presto il delisting e non saranno più acquistabili tramite alcuno store online. La compagnia di sviluppo svedese è però intervenuta in un secondo momento per precisare che no, Mirror's Edge non subirà la stessa sorte: "Al momento non ci sono piani per rimuovere Mirror's Edge dagli store digitali".

Il peculiare titolo a base di parkour con visuale in soggettiva rimarrà a questo punto disponibile per l'acquisto digitale anche dopo il 28 aprile 2023, ovvero la data in cui i succitati capitoli della serie di Battlefield verranno rimossi dai vari marketplace. Si è dunque trattato di un banale errore di comunicazione.

Insieme al delisting dagli store, i Battlefield 1943, Battlefield Bad Company e Bad Company 2 non saranno più giocabili nelle modalità multiplayer online. Sarà sicuramente triste vedere spegnersi alcuni dei capitoli più rappresentativi del franchise sparatutto, ma DICE ha già confermato di essere pienamente impegnata nelle "esperienze presenti e future della serie di Battlefield".