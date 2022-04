Mirror's Edge in Unreal Engine 5: ecco le splendide immagini del progetto di un fan

In attesa che il tanto chiacchierato Mirror's Edge Remastered venga annunciato da Electronic Arts, un artista ha deciso di sfruttare le incredibili potenzialità dell'Unreal Engine 5 per dare vita ad una splendida ambientazione ispirata al gioco EA DICE.

Il protagonista di questa interessante creazione non è un semplice modder, ma il 3D environment artist chiamato Thomas Ripoll Kobayashi. L'artista, che ha lavorato nel settore videoludico, ha deciso di usufruire della nuova versione del motore targato Epic Games per lavorare ad un setting ispirato tanto nei colori quanto nelle architetture al primo Mirror's Edge e, come potete facilmente immaginare, il risultato è davvero splendido. Purtroppo Kobayashi non ha diffuso un video del suo lavoro, probabilmente ancora in fase embrionale, ma ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale una galleria d'immagini che permette di apprezzare la qualità del lavoro svolto.

Prima di lasciarvi al tweet dell'artista con tanto di screenshot del suo progetto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il nuovo video promozionale dell'Unreal Engine 5 di Epic Games, il quale è già disponibile e permette agli utenti di sperimentare con una vasta gamma di tool.