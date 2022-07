Mirrorverse trucchi: combattimento, progressione e XP del gioco Disney gratis

Mirrorverse è il nuovo gioco Disney gratis uscito su dispositivi mobile, che permette ai giocatori di assumere il controllo di alcuni fra i più iconici personaggi Disney e Pixar. Se avete appena iniziato il vostro viaggio al suo interno o siete in procinto di farlo, ecco una serie di dritte che potrebbero tornarvi utili.

Prendete dimestichezza coi controlli

Nonostante la natura action del gioco, gli scontri presenti al suo interno si basano su pochi e semplici comandi, alcuni dei quali risultano però fondamentali: le schivate e le azioni speciali. Le prime, dalle quali dipende l’esito di molte battaglie, si effettuano spostando rapidamente l’analogico a schermo in una direzione, mentre le seconde caratterizzano ogni singolo Guardiano e possono ribaltare le situazioni più critiche e disperate.

Diversificate la vostra squadra

Dato che ogni personaggio vanta poteri speciali, che vanno dalle mosse capaci di infliggere gravi danni ai buff (ecco cosa significa buffare nei videogiochi) o alle cure come nel caso di Topolino, è consigliabile formare un gruppo di eroi le cui abilità sinergizzino fra loro compensandosi a vicenda. Nel farlo, dedicate particolare attenzione agli aspetti legati alla sopravvivenza, impiegando Guardiani che abbiano ruoli da Tank e Supporto.

Non abbiate paura di utilizzare le special

L’ultimo suggerimento relativo alle azioni speciali vuole semplicemente esortarvi a utilizzarle se possibile. Dati i loro brevi tempi di ricarica, infatti, sfoderare queste tecniche a ripetizione garantisce quasi sempre dei vantaggi consistenti. Inutile dire che il discorso cambia a seconda delle situazioni, come ad esempio nel caso in cui possiate curare chi non è ferito.

Combattimento manuale o automatico?

Come molti altri esponenti del gaming su mobile, Mirrorverse dà agli utenti la chance di progredire in modo passivo, attivando la funzione degli scontri pilotati. Decidere di sfruttare o meno la cosa dipende da voi e da nessun altro, ma mantenere il pieno controllo nelle sfide più impegnative è senz’altro la scelta migliore che possiate fare. Dopotutto, giocare in modalità automatica vi precluderà le azioni speciali.

La progressione e i vari tipi di XP

Per quanto riguarda il sistema di sviluppo legato alla crescita dei personaggi, la sola cosa che dovreste sapere è che esistono vari tipi di Particelle XP, suddivise a seconda del loro colore (uno per ogni classe presente nel videogioco) e dell’ordine di grandezza di cui fanno parte.

Particelle XP Minori: portano i Guardiani dello stesso colore fino a livello 20

Particelle XP Maggiori: portano i Guardiani dello stesso colore fino al 50

Particelle XP Superiori: portano i Guardiani dello stesso colore fino al 100

A queste si aggiungono poi le Particelle Universali, incolori e applicabili su ogni Guardiano posseduto a prescindere da quale sia il suo ruolo d’appartenenza. A proposito di risorse e potenziamenti, vi consigliamo anche di risparmiare il vostro Oro, data l’importanza che riveste nel miglioramento dei personaggi.

L’importanza del Bazar

Una volta completata la Battaglia 1-7, ai giocatori di Mirrorverse viene concesso di visitare il Bazar, una preziosa sottosezione del normale negozio di gioco ricca di sconti convenienti e offerte interessanti. A rendere il Bazar una tappa obbligata è tuttavia l’offerta del giorno, che permette di riscattare un articolo gratuito ogni ventiquattro ore reali.

Non concentratevi su una sola modalità

L’offerta ludica messa in campo da Mirrorverse non si limita alla modalità Storia, viste le alternative sbloccabili nel tempo e capaci di garantire ricompense uniche. Per questo motivo, nel malaugurato caso in cui doveste ritrovarvi bloccati o in difficoltà, fareste meglio a concentrarvi su qualche altro obiettivo fra cui le Sessioni di rifornimento, la cosiddetta Torre o gli Eventi come l’attuale Gelido Disvelamento.

Unitevi a un'alleanza

La nostra ultima raccomandazione fa riferimento alle Alleanze, attraverso le quali è possibile affrontare sfide cooperative unendosi ad altri giocatori. Questa feature si sblocca completando la Battaglia 2-6 della Storia e oltre a garantire delle prime ricompense di benvenuto (25 Sfere e un Cristallo Radioso) permette di ottenere numerosi altri premi.