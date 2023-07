Miss Fortune salpa in mare italiano in un cosplay di League of Legends

Una ventata d'aria fresca sta per rinfrescare l'estate di League of Legends. A fine luglio 2023 è previsto infatti il debutto dell'evento speciale Spirito Guerriero, un omaggio al genere dei picchiaduro da parte di Riot Games che porterà all'introduzione di nuove modalità di gioco, skin e tanto altro ancora.

L'evento estivo non è l'unica novità in arrivo per i fan del MOBA di Riot Games. Alla ricerca di un miglioramento dell'esperienza di gioco, League of Legends si evolverà con delle modifiche mirate alle partite classificate e al sistema di ricompense clash. In attesa di tali novità, la cosplayer italiana Celaena è pronta a salpare per il Mar Mediterraneo al fianco di uno dei Campioni più apprezzati.

Miss Fortune, alias di Sarah Fortune, è una pirata di Bilgewater nota in tutti i mari per la sua bellezza e la sua determinazione. Dopo aver assistito al massacro della sua famiglia da parte del re dei pirati Gangplank, ha deciso di votarsi alla vendetta e di ergersi spietata in mezzo ai criminali che popolano la città portuale.

In questo cosplay di Miss Fortune da League of Legends ammiriamo da vicino la pirata dalla corporatura snella, la pelle chiara e i lunghi capelli color scarlatto. In questa interpretazione Sarah indossa una versione più coperta del suo Aspetto originale, composto da camicetta bianca abbinata a un gilet scuro, dei pantaloni di pelle e un voluminoso cappello nero da pirata.