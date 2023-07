Mission Impossible Dead Reckoning ha una citazione segreta ad Uncharted 2?

Il nuovo film d'azione con protagonista Tom Cruise, ossia Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, è da poco uscito in tutti i cinema italiani, ma secondo Bruce Straley (ex di Naughty Dog) e alcuni fan, una scena condivide alcune somiglianze con Uncharted 2.

Il film, come ci hanno abituato i suoi predecessori, è un concentrato di azione frenetica e massima tensione in una missione nella quale si rischia il tutto per tutto. Tra questi momenti, la scena del treno che sta per sprofondare in un burrone è la scena che più ha fatto pensare ad Uncharted 2.

A notarlo è stato proprio il Director di Uncharted 2: Il Covo dei Ladri, Bruce Straley, che nel suo account Twitter ha confrontato alcuni fotogrammi della scena in questione, rimarcando l'imitazione da parte del film di Eagle Pictures con l'avventura di Nathan Drake e definendola "la più sincera forma di adulazione".

E in effetti bisogna dire che il regista degli ultimi film targati "Mission Impossible", Christopher McQuarrie, ha ammesso di aver preso ispirazione in più occasioni dai videogiochi di Uncharted per la creazione delle sue opere. Peraltro, secondo J.J.. Abrams Uncharted 2 ha la migliore sequenza introduttiva di sempre. Al momento, la serie videoludica di Nathan Drake è ferma al quarto capitolo, anche se si vocifera che Uncharted 5 sia in arrivo su Playstation 5.

Tuttavia, per dovere di cronaca, c'è da riconoscere che le scene dei vagoni ferroviari che deragliano e precipitano nel vuoto sono abbastanza tipiche del genere azione. Lo stesso Uncharted 2 a sua volta non ha proposto una novità. Basti pensare a film come Il mondo perduto - Jurassic Park (anno 1997).